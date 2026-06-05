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    POLITICA
    junio 5, 2026

    Frigerio en Victoria entregó financiamiento al municipio e inauguró la brigada forestal y obras en el hospital geriátrico

    El gobernador Rogelio Frigerio desarrolló este viernes una intensa agenda en Victoria, donde puso en…
    LOCALES
    junio 5, 2026

    Comerciantes expresaron preocupación por nuevos polirrubros y el Concejo analiza suspender habilitaciones

    Tras una reunión entre comerciantes y concejales, se avanza en una propuesta para suspender temporalmente…
    POLITICA
    junio 5, 2026

    El Concejo Deliberante aprobó ordenanzas y resoluciones vinculadas a obras, tránsito y patrimonio municipal

    Durante la sesión ordinaria desarrollada este jueves por la noche, los concejales aprobaron proyectos relacionados…
    EDUCACIÓN
    junio 5, 2026

     Periodismo agropecuario: la historia de una joven licenciada que apuesta a comunicar el campo desde otra mirada

    Agustina Azcuaga, recientemente recibida de licenciada en Comunicación Social, pasó por los micrófonos de “Burro…
    LOCALES
    junio 5, 2026

    Victoria vive una jornada aeronáutica abierta con aviones de la Fuerza Aérea en el Aeroclub

    El Aeroclub Victoria abre sus puertas este viernes para recibir a vecinos y visitantes en…
    DESTACADAS
    junio 5, 2026

    EMOCIÓN EN VICTORIA: Soledad Pastorutti visitó de sorpresa el Club A. Sarmiento y dejó un regalo histórico

    En el marco de los festejos por sus 30 años de trayectoria, “La Gringa de…
    POLITICA
    junio 4, 2026

    La Justicia rechazó sobreseimientos y continuará la causa contra el exintendente Maiocco y exfuncionarios municipales

    La investigación judicial vinculada a un acuerdo realizado durante la gestión anterior seguirá su curso…
    POLITICA
    junio 4, 2026

    Sesión ordinaria del Concejo Deliberante: ingresan proyectos urbanos, arrendamientos municipales y debate sobre reformas

    La sesión ordinaria prevista para este jueves 4 de junio a las 19:30 incluirá despachos…
    POLICIALES
    junio 4, 2026

    Un detenido, elementos recuperados y pedido de captura tras un robo a un comercio

    La investigación permitió esclarecer un robo ocurrido el pasado 2 de junio, recuperar parte de…
    POLICIALES
    junio 4, 2026

    Detuvieron a un hombre por daños y amenazas tras un conflicto familiar

    El hecho ocurrió este 3 de junio en la intersección de Avenida Esteban Lonne y…

    LOCALES

      junio 5, 2026

      Comerciantes expresaron preocupación por nuevos polirrubros y el Concejo analiza suspender habilitaciones

      Tras una reunión entre comerciantes y concejales, se avanza en una propuesta para suspender temporalmente nuevas habilitaciones comerciales mientras se…
      junio 5, 2026

      Victoria vive una jornada aeronáutica abierta con aviones de la Fuerza Aérea en el Aeroclub

      El Aeroclub Victoria abre sus puertas este viernes para recibir a vecinos y visitantes en una propuesta que permite conocer…
      junio 5, 2026

      EMOCIÓN EN VICTORIA: Soledad Pastorutti visitó de sorpresa el Club A. Sarmiento y dejó un regalo histórico

      En el marco de los festejos por sus 30 años de trayectoria, “La Gringa de Santa Fe” regresó a uno…
      junio 3, 2026

      Victoria recibirá una jornada aérea con exhibiciones, charlas y acrobacias en el Aeroclub

      El evento se desarrollará este viernes 5 de junio con entrada libre y gratuita. Habrá vuelos de exhibición, actividades educativas…
      junio 3, 2026

      Carla Almada participa en Madrid de un programa internacional sobre liderazgo, innovación y democracia

      La dirigente victoriense fue una de las dos argentinas seleccionadas para participar de una instancia de formación internacional en España,…
      junio 3, 2026

      Más de 35 combates y un título en juego: llega la quinta edición del Tiger Fight Club

      El evento se realizará el próximo 13 de junio en el Club Huracán y reunirá combates amateurs, semiprofesionales y peleas…

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      Comunidad | Avisos

        COMUNIDAD / AVISOS
        mayo 28, 2026

        Búsqueda laboral: buscan vendedores con experiencia en el rubro automotor

        La convocatoria está orientada a personas con perfil comercial y experiencia comprobable en ventas automotrices o planes de ahorro. Ofrecen…
        COMUNIDAD / AVISOS
        mayo 11, 2026

        Venta solidaria de pollos asados a beneficio de la Parroquia San Roque de Montpellier

        La actividad se realizará el domingo 17 de mayo en el Club Deportivo 25 de Mayo y es organizada por…
        COMUNIDAD / AVISOS
        mayo 8, 2026

        Cáritas realizará una colecta solidaria de abrigo para asistir a familias vulnerables

        La iniciativa surgió a partir de una propuesta impulsada por Estefanía Meoniz y contará con tres puntos de recepción este…
        COMUNIDAD / AVISOS
        mayo 8, 2026

        Nace “Red Protectora Victoria” y convoca a su primera asamblea abierta

        El encuentro se realizará este domingo 10 de mayo a las 18 horas en calle 9 de Julio 87. La…

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