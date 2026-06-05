La investigación permitió esclarecer un robo ocurrido el pasado 2 de junio, recuperar parte de los elementos sustraídos y avanzar en la…
En el programa radial “Burro de Arranque”, la psicóloga Estela Cístola analizó el rol actual de la mujer en el…
Desde Obras Públicas confirmaron trabajos previos sobre calle Cuneo y Lamadrid con el objetivo de avanzar en futuras obras de…
Agustina Azcuaga, recientemente recibida de licenciada en Comunicación Social, pasó por los micrófonos de “Burro de Arranque” y habló sobre su formación,…
La competencia se desarrolló en la cancha de pelota de la institución y reunió a jugadores en las categorías A, B y C. Resultados finales Categoría C Campeones: Ian Arreseygor y Federico Schiavoni Subcampeones: Ricardo…
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La Coordinación de Educación de Jóvenes y Adultos informó que los documentos correspondientes al ciclo 2025 serán entregados a través…
La diputada nacional entrerriana Blanca Osuna (PJ) presentó un proyecto de ley para crear el programa nacional “Universalización de la jornada extendida o…
El gremio docente consideró insuficiente la propuesta presentada por el Gobierno provincial. Las negociaciones continuarán el martes 12 de mayo.…